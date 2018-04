Cinema perde 10% dos espectadores

Depois de um período a crescer, o primeiro trimestre de 2018 revela uma queda de 10% no número de espectadores nas salas de cinema da Madeira quando comparado com o período homólogo. A quebra reflecte-se também nas receitas, mas não nas sessões, que aumentaram nestes três meses em relação a idêntico período de 2016. Ao todo, de acordo com os dados facultados pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, ainda provisórios, foram ao cinema na Região, no somatório de Janeiro, Fevereiro e Março, 61.154 pessoas.

A quebra nas receitas é significativamente inferior à de público, foi de 2,11% em relação ao conseguido no ano passado, o que acaba por revelar um preço médio por bilhete mais elevado. Dos bilhetes vendidos resultaram na Madeira, nos dois complexos, uma receita bruta de 318.112 euros, menos do que os 324.966 registados em 2016.

Nos espectadores, a perda foi de 7.132 pessoas, quando comparado com as 98.286 que afluíram às salas localizadas nos centros comerciais Fórum Madeira e Madeirashopping nos três meses iniciais do ano passado.

A única rúbrica em crescimento nestes dados relativos a este período são as sessões. Em vez das 4.216 realizadas entre Janeiro e Março de 2016, este ano foram realizadas 4.261 sessões. O número, embora represente uma subida, um crescimento de pouco mais de 1% (1,07), representa um dado negativo. Quando conjugado com um menor número de espectadores, isto significa que a ocupação média de cada uma das 13 salas disponíveis foi inferior.

País também em queda

A nível nacional, a tendência é semelhante, mas menos acentuada quando comparada com a perda de espectadores na Madeira, o país todo em média perdeu 5,6%. Já na receita bruta, a média do país em termos de quebra superou, com uma menos 3,8% de dinheiro em caixa.

A título de curiosidade, ‘As Cinquentas Sombras Livre’ foi o filme mais visto até 31 de Março. 427.614 foram vê-lo.