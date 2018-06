Cinema independente todos os sábados

No próximo dia 9 de Junho fará um ano que se deu início o Madeira Film Festival Screenings, dia em que exibimos A Odisseia (Jérôme Salle), numa altura onde apresentávamos apenas um filme por mês. Olhando para trás apercebemo-nos do esforço conjunto que permitiu que hoje tivéssemos exibições todos os sábados. É com enorme satisfação pelo alcançado que esperamos poder continuar a vos oferecer cinema que vos toque genuinamente e que além de entretenimento, proporcione algo maior e mais enriquecedor. O cinema que temos vindo a seleccionar raramente estreia fora de Lisboa/Porto e estando nós num contexto insular e ultraperiférico, as condicionantes, como em quase tudo, são acrescidas. Numa espécie de aniversário, que esperamos que queiram celebrar connosco, apresentamos três dos filmes com estreia quase simultânea com as restantes salas portuguesas (razão de algum atraso na divulgação) e preparamos um conjunto de filmes que esperamos serem catalisadores de alguma mudança individual. “O que é ser europeu”? Esta é uma das questões que alguns destes filmes irão colocar, no caso do Columbus (EUA), aplicada de outra forma, no sentido da reflexão sobre a falta de pertença ao local onde se nasce. Outra questão, a mais importante, e que talvez trespasse todos os filmes é: “o que é ser humano?” E seremos confrontados com vidas que ilustrarão quase tudo o que nos poderá definir como tal: sonhos, solidariedade, desejos, motivações e aspirações, fracasso e triunfos e claro, morte. Em nome da equipa, obrigado pelo apoio de todos os ajudaram a que os Screenings estivessem aqui um ano depois, e um agradecimento especial às pessoas que semanalmente nos reservam algumas horas dos seus sábados. – Pedro Pão.