Cinema, festas, museus e concertos em foco no Roteiro de 17 a 19 de Maio

QUINTA-FEIRA

‘Deadpool 2’, a sequela da fita inspirada no super-herói desconcertante da Marvel, é a grande estreia das salas de cinema do Funchal. Mas há outras novidades como o filme de acção ‘Nunca estiveste aqui’ e o drama/thriller ‘Desejo Inconcebível’.

Prossegue a edição de 2018 do Madeira Film Festival, com projecções de filmes, formações e muito mais até ao fim-de-semana.

Mais um evento inserido nas ‘Capelas Ao Luar’, às 21 horas, desta vez na Capela de Nossa Senhora da Conceição, São Roque, com actuação de Ana Rita Oliveira (flauta) e Daniel Egido Cuchí (oboé).

Restaurante Bahia do Casino da Madeira será palco, pelas 20 horas, do novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

SEXTA-FEIRA

Dia Internacional dos Museus, com iniciativas diversificadas nos museus e espaços museológicos públicos e privados da Região Autónoma da Madeira.

Evento Beleza Total by Oriflame no Hotel Pestana Casino Park, a partir das 17 horas, com a presença do actor Lourenço Ortigão, enquanto embaixador oficial da Oriflame e imagem da nova gama NovAge Men.

Centro Cultural John dos Passos acolhe projecção do filme ‘Ramiro’, pelas 21h30, no âmbito do ‘Encontro Com o Cinema’, uma organização conjunta da Associação Travessias Culturais, Município da Ponta do Sol, Direcção Regional da Cultura e Estalagem da Ponta do Sol.

O auditório do Centro de Congressos recebe a Gala do Marítimo, com a actuação do artista FF.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite com o popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira realiza a festa ‘Ladies Fever’, com oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrarem antes da 1 hora. A selecção musical será do DJ Luís Gonçalves. Na cabina de som do Garden estará Michael C.

A discoteca Jam evoca os ritmos das décadas de 70 e 80 em ‘Let’s Funk’ com Ricardo Campos e Maurílio Freitas. A entrada é gratuita para todos até às 2h30.

SÁBADO

O Lions Clube do Funchal realiza a XVIII Edição do Rally Paper Lions Clube do Funchal. Os participantes irão percorrer algumas estradas da Madeira com o intuito de angariar fundos para a obra social daquela instituição.

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com a premiada violoncelista francesa de ascendência arménia Astrig Siranossian, com direcção de Nuno Coelho, jovem maestro também premiado que se estreia com a OCM.

A Cantina El Mexicano recebe o concerto do cantor popular conhecido como Luizinho de Portugal, para um concerto “alegre e brincalhão”. Trata-se do artista autor de canções como ‘Põe a mão na cabecinha’ e que virá apresentar o mais recente álbum, ‘A Minha Pen’, que conta com músicas como ‘Truka Truka’, ‘Martelo de São João’ e ‘Minha Pen no Buraquinho’.

O Qasbah Live Music & Cocktails, no passeio marítimo do Lido, acolhe, a partir das 23 horas, o concerto da banda Jamie & The Marx.

Discoteca Copacabana do Casino da Madeira realiza a festa ‘Pillow Fight Club’. No Garden, o andamento musical será aos comandos do DJ Nelson Caires.

O Arsenio’s, na Zona Velha do Funchal, acolhe uma Mega Noite Latina, com a selecção musical da dupla de DJs do Mosquito Rumbero e ainda Waga. O evento contará com música ao vivo cantada por Ricardo Thompson. O evento é organizado pela Hookah Events.

Mais uma noite ‘Out Of The Box’, no clube Vespas, com sonoridades surpresa, do pop ao rock, passando pelo funk e o hip-hop, até ao house, techno, minimal e Trance. A viagem está garantida com o DJ Oxy e o VJ Goldtrix. Entrada gratuita para as mulheres até às 2h30 (depois pagam 5 euros). Entrada grátis para os homens até à 1 hora da manhã. Depois pagam 5 euros até às 2h30. Depois dessa hora pagam 10 euros.