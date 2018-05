Cinema actual e do futuro no MFF

Depois de vários realizadores, actores e outros convidados internacionais da 7.ª edição do Madeira Film Festival (MFF) passearem de barco na costa sul da ilha, ontem, hoje a agenda também é recheada, mas no Teatro Municipal Baltazar Dias. No 2.º dia do MFF 2018, que já é um dos festivais de cinema independente aclamados no país e na Europa, a organização pensou em programas para vários gostos.

A abertura do 2.º dia está a cargo de Arnau Giffreu Castells, professor do M-ITI, que arranca o workshop ‘Transmedia e Narrativas Não-Ficcionais Imersivas’, no Salão Nobre do Teatro Baltazar Dias. A manhã fica preenchida, até às 13 horas, com as dicas do produtor e consultor de transmedia e interacção, para aplicar nas várias fases de um projecto cinematográfico: conceptualização e financiamento, pré-produção, produção e pós-produção, e exibição e distribuição. O objectivo principal, é explorar quatro áreas pouco cultivadas no transmedia e na não-ficção interactiva: documentário, jornalismo, educação e museus.

Quatro sessões de cinema

O filme húngaro ‘The Butcher, the whore and the one-eyed men’ foi escolhido para inaugurar, ontem à noite, as sessões de cinema independente de mais uma edição do MFF. A partir de hoje, o festival corre com quatro películas por dia. Primeiro, às 14 horas, ‘God’s Own Country’, uma produção que chega do Reino Unido, com realização e argumento de Francis Lee. O filme conta a história de Johnny, um pastor de ovelhas em Yorkshire que prescinde de outras opções de vida para gerir a quinta da família.

As curtas chegam no momento seguinte, pelas 16 horas, e com elas os realizadores dos filmes para uma conversa com o público. Este ano, é ‘Arcadia’ (25 min.) que abre esta categoria, um filme que conta a história de um pai e de um filho que conseguem, finalmente, mudar-se para a zona rural (e paradisíaca) de Malta. ‘No Refugee’ (16 min.), de Henrique Barroso, passa logo depois, seguida de ‘The Panther’ (3 min.), de Carla Albiero, ‘Circumstances’ (7 min.) de José Paulo Santos e ‘Melodies of a Mute Life’ (27 min.) de André Vieira.

As longas regressam a partir das 18h30. ‘The Messenger’, filme franco-canadiano é realizado por Su Rynard, e faz uma ligação entre as aves e os humanos, alertando para o destino incerto dos animais, que pode ser também o nosso. Desde a Floresta Boreal Canadense, ao sopé do Monte Ararate, ou às ruas nova-iorquinas, o filme obriga a um confronto com os perigos que o Homem tem impulsionado no mundo actual. Para fechar o dia, às 21 horas, passa ‘Ana, Meu Amor’, dirigido por Calin Peter Netzer, numa produção que cruza a Roménia, a Alemanha e França. A história explora o amor de um casal e o risco de o despedaçar quando cada um é obrigado a olhar para os seus demónios interiores.

Cinema do Futuro

“Bem-vindo a Quipu, uma linha telefónica para ouvir e partilhar histórias sobre a campanha de esterilização que teve lugar nos finais dos anos 90”. O documentário ‘Quipu Project’ é o vencedor da 2.ª edição do Interactive Digital Stories Track 2018, o painel de cinema interactivo digital do Madeira Film Festival (MFF), e começa como um resumo do que se passou no Peru, no governo de Alberto Fujimori, quando cerca de 300 mil mulheres e homens, (sobretudo indígenas e pobres), foram esterilizados à força. O cinema digital e interactivo integra o MFF desde o ano passado e o salão nobre do Teatro Baltazar Dias foi o local escolhido para mostrar os filmes desta categoria. Pelas 17h30, Ewan Cass-Kavanagh, responsável pela “criatividade tecnológica” de ‘Quipu Project’, faz uma palestra sobre “o cinema do futuro” e, claro, sobre o filme. Desvendamos mais um pouco: passadas quase duas décadas, conta Cass-Kavanagh, “estas mulheres vítimas juntaram-se para defender os seus direitos”, já que o ex-presidente peruano nunca foi punido pelo crime que terá ordenado. O documentário, filmado no Peru, é “como um anjo da guarda” do projecto, diz Ewan. É que o filme interactivo é um canal para exigir justiça e utiliza uma banal linha telefónica e o poder da internet para levar a voz destes peruanos ao mundo, muitos dos quais ainda sofrem, física e emocionalmente, dos golpes de uma cirurgia não autorizada e, na maior parte dos casos, sem os cuidados básicos de saúde. Hoje, além do vencedor ‘Quipu Project’, passam mais três documentários interactivos no Salão nobre do Teatro Municipal.