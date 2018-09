Cinco nomes confirmados no Funchal Chefs Experience

Estão já confirmados cinco dos sete participantes naquela que será a primeira edição do ‘Funchal Chefs Experience’, iniciativa de âmbito gastronómico promovida pelo DIÁRIO, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e o chef Octávio Freitas.

A iniciativa que vai decorrer no Largo da Restauração, arranca já amanhã, pelas 11 horas, vai contar com a participação de Eleutério Costa...