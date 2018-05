A tão prometida e sempre adiada Rede de Cuidados Continuados da Madeira poderá ter um impulso, ainda neste ano, com recurso a cinco milhões de euros provenientes das verbas dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Essa é a expectativa de Rita Andrade, que espera ter a Rede em desenvolvimento até ao final de 2018.

A secretária da Inclusão e Assuntos Sociais diz que a Rede está desenhada e que apenas falta o financiamento. Ainda assim, não consegue dizer exactamente em que termos se vai desenvolver, se vai haver ou não aumento de camas, relativamente àquilo que é hoje a Rede que está criada no interior do SESARAM. Essa Rede do SESARAM foi criada em 2004, como projecto-piloto, tem sede no Hospital Dr. João de Almada e capacidade instalada em Santo António, Calheta e São Vicente.

Há vários anos que é reconhecido que a Rede deverá ser uma responsabilidade, em primeiro lugar, da Segurança Social e, acessoriamente, do Serviço de Saúde. Mas na Madeira, ao contrário do que acontece no território continental, nunca foi possível pôr a Segurança Social, mais do que a gerir, a custear a Rede. Rita Andrade diz que isso sempre se deveu à indisponibilidade para aumentar o Orçamento proveniente dos cofres da Segurança Social de Lisboa.

Questionada sobre as razões dessa indisponibilidade, a governante admite que haja, em Lisboa, a visão de que as verbas já transferidas para a Madeira, no âmbito do orçamento da Segurança Social, deveriam dar essa resposta (Rede). Ainda assim, Rita Andrade entende tratar-se de um tratamento desigual, quando comparada a realidade da Madeira com a do restante território nacional.

Ainda há muito trabalho para fazer, reconhece a sectária da Inclusão e Assuntos Sociais, que acredita estar resolvida a parte pior que era a do financiamento.

Atalaia na Segurança Social com dinheiro da Região

Falta de dinheiro é, também, o que tem impedido a resolução das altas problemáticas, pessoas com alta clínica, que se mantêm ao cuidado do SESARAM, por questões sociais. É comummente aceite que essa deveria ser uma responsabilidade da Segurança Social e não, pelo menos exclusivamente, do sistema de saúde. O problema é que a Segurança Social não tem tido dinheiro para assumir as unidades que acolhem essas pessoas.

Já neste ano, a Região recorreu a fundos próprios para injectar na Segurança Social e permitir a abertura completa do lar de idosos de Câmara de Lobos e, com isso, retirar 44 altas problemáticas dos hospitais. Foi uma solução tripartida que, além de Governo regional e Segurança Social, incluiu a IPSS Atalaia Living Care, que tem sede na unidade com o mesmo nome.

Foi decidido, quase na mesma altura, adoptar uma solução idêntica para o Atalaia Living Care, no Caniço. Mas, também aí, o problema é o do financiamento. Rita Andrade ainda diz acreditar que poderá haver disponibilidade orçamental, por parte da casa-mãe da Segurança Social, mas, admite que, se isso não acontecer, terá de ser o Orçamento da Região a suportar o encargo.

Se assim for, não haverá qualquer alívio dos cofres da Região, apenas do SESARAM, pois deixa de assumir directamente a despesa. O orçamento do SESARAM, para lidar com as altas problemáticas, é de 13 milhões de euros.