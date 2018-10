A Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, vai distribuir este ano um total de quatro milhões de euros pelos clubes participantes na Taça de Portugal, mais 500 mil euros comparativamente com 2017/18.

As compensações financeiras entregues aos clubes por cada eliminatória superada começaram com a atribuição a todas as equipas participantes na...