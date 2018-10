Cinco anos de prisão por maltratar esposa e roubar motorista

Cinco anos e 4 meses de prisão foi a pena a que foi condenado, no passado dia 10, no Juízo Central Criminal do Funchal, um arguido no cúmulo jurídico de três penas que lhe tinham sido aplicadas em outros tantos processos criminais. São três situações distintas que foram provocadas por Diogo Gonçalves, de 24 anos. O primeiro caso diz respeito aos maus tratos verbais e físicos infligidos...