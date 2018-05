Cinco anos de cadeia por tentar matar cunhada

José Barros, o agricultor de 54 anos que na noite de 29 de Fevereiro de 2016, na zona do Castelejo (Estreito de Câmara de Lobos), tentou matar a cunhada a golpes de foice, foi ontem condenado a cinco anos de prisão. Apesar da pena ser efectiva, o arguido saiu em liberdade do tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira, uma vez que não se encontra em prisão preventiva e tem a possibilidade de apresentar recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa.

Na leitura do acórdão, com vários familiares da vítima e do arguido na sala de audiências, a juíza Teresa Miranda reconheceu que a aplicação ou não da pena efectiva foi “a grande questão” com que se defrontou o colectivo de juízes. É que por um lado José Barros é tido como um cidadão trabalhador, dedicado à família e que nos últimos meses esforçou-se para deixar de consumir bebidas alcoólicas. Mas por outro lado já sofreu duas condenações judiciais devido a agressões de menor gravidade contra a mulher do seu irmão, ocorridas em 2011 e 2012. Problemas de partilhas estarão na origem do diferendo com a cunhada e com o irmão.

Ponderados os vários factores, os juízes entenderam que José Barros não merece uma nova oportunidade e deve ser preso. “Na minha perspectiva o senhor é uma bomba-relógio. Nada me garante que não volta a beber e faz o mesmo”, disse a juíza presidente ao arguido. A magistrada assumiu ter “medo” que os episódios de violência se repitam e que possam ser fatais, já que o diferendo entre os familiares, que vivem em casas vizinhas, não está sanado.

Apesar de condenado a pena efectiva pelo crime de homicídio simples, o agricultor evitou uma pena bem mais pesada, já que vinha acusado de homicídio qualificado, cuja pena pode chegar a 25 anos de cadeia. O arguido foi igualmente condenado pelo crime de ameaça, visto que em Abril de 2016 terá mostrado um objecto semelhante a uma catana a uma sobrinha, em jeito de aviso. Terá ainda de pagar uma indemnização de 7.520 euros à cunhada e outra de 624 euros ao SESARAM pelos cuidados de saúde prestados na sequência da tentativa de homicídio.