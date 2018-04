Ciências da Educação da UMa desvincula-se de acção sobre LGBTi

O Departamento de Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira não se associou a uma acção de sensibilização, de reflexão e de discussão sobre questões de orientação sexual, identidade e de opções de género promovida na Universidade da Madeira, nem terá permitido que a Licenciatura em Educação Básica e o Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico fosse formalmente associado ao evento, realizado em parceria com a Rede Ex Aequo no âmbito do Projecto Educação LGBTI. A sessão decorreu na passada sexta-feira, foi apoiada pela Associação Académica da Universidade da Madeira, mas a sala estava quase vazia. Há quem fale em censura e não compreenda a falta de abertura em pleno século XXI numa instituição de ensino superior. A direcção do departamento explica que a acção não passou pelos canais devidos e não foi por isso apoiada.

Nascida da vontade de trazer iniciativas no âmbito da educação que trata da identidade de género para o meio académico, a acção foi organizada inicialmente pelas direcções dos referidos cursos com o apoio da Associação Académica. Teve como intervenientes um grupo da associação que dá apoio e reúne jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes, que divulgam o Educação LGBTI nas escolas e em outros locais através do projecto, apoiado financeiramente no passado Fundação Europeia da Juventude do Conselho da Europa.

A divulgação dos cartazes terá começado na quinta-feira e terá sido na sequência da promoção da iniciativa que a coordenadora científica do Departamento de Ciências da Educação terá contactado os directores dos referidos cursos e se terá pronunciado contra a associação ao evento, exigindo a retirada de qualquer referência ao departamento e aos cursos do mesmo.

Contactada, a professora Jesus Maria Sousa respondeu por e-mail que só tomou conhecimento na manhã do próprio dia e que o apoio nunca lhe foi solicitado. “Mandei retirar as referências aos cursos porque os Conselhos desses cursos não foram incluídos na decisão de organizar a acção e porque nem eu nem a Comissão Científica do departamento fomos consultadas previamente”.

Às perguntas se é habitual haver acções dos cursos do seu departamento sem que seja informada e se tal já aconteceu no passado e nesses casos, quem se responsabiliza, Jesus Maria Sousa respondeu “Não é habitual”. Não se pronunciou sobre o conteúdo da formação, nem se considera apoiar a iniciativa numa nova edição, caso se realize.

As acções de formação deveriam passar pela Comissão Científica, mas nem sempre acontece. Nos corredores da Universidade, a informação que circula é que pequenas acções habitualmente não passam, que há liberdade de definir e que são os eventos maiores que são levados aos conselhos porque precisam de coordenação geral e por isso não colocam de parte algum preconceito com o tema em causa.

Vítor Silva, um dos membros da Rede Ex Aequo que esteve sexta-feira na sala perante menos de uma dezena de alunos, explica que a acção é semelhante à que fazem em outros locais. A associação tem o cuidado, explicou, de adaptar o conteúdo consoante quem os ouve, se é um público adulto que atende adultos, se são adultos que vão trabalhar com crianças, como foi o caso, ou ainda, nos casos em que falam directamente com os jovens. A linguagem é adaptada, o objectivo é sempre o mesmo, disse: criar sensibilização, discussão sobre este tema.

“Estava à espera que houvesse mais afluência”, confessou ao DIÁRIO. “Mais alunos a quererem participar, ainda por cima futuros educadores, saber como lidar com estas situações quando elas acontecerem no seu dia-a-dia profissional, quando estiverem numa família não normativa, por exemplo, quando lidarem com uma situação de crianças ou jovens que cedo mostrem e manifestem ser crianças trans. Estava à espera que eles procurassem respostas para estas questões”.

Vítor Silva conta que, segundo lhe foi dito, “houve um impedimento por parte de um órgão da academia no sentido que a acção fosse apoiada por esse órgão. Houve também a situação de professores que disseram que não era obrigatória a presença. Ok. Pode não ser obrigatória, não obrigamos ninguém a estar cá, contudo, penso que não foi passada uma mensagem da importância que estes temas podem ter para o futuro profissional das pessoas que vêm assistir”, reagiu.

Esta foi a primeira vez ‘fecharam a porta’ à Associação no ensino superior, onde estão regularmente, disse ainda o convidado. “Nunca tinha acontecido isto. Geralmente os professores dão espaço de aula ou então é organizada pelas associações de estudantes ou por grupos de estudantes sessões como esta e há participação e há afluência dos alunos. Especialmente nestas áreas, nas áreas de trabalho social, costuma haver até mais participação do que noutras áreas”. E associa a pouca afluência ao rebuliço gerado pela falta de apoio do departamento.