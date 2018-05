A ‘novela’ sobre a eventual saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid teve ontem mais alguns desenvolvimentos, com a entrada em cena do Paris Saint Germain (PSG) e o facto do madeirense ter sido o único jogador do plantel merengue a não ter participado na sessão fotográfica com a camisola do clube para a época 2018/19 - há informação de que não participou na sessão organizada pelo clube a 21 de Abril porque não estava na capital espanhola nesse dia.

Seja como for adensa-se a possibilidade do futebolista madeirense rumar a outras paragens, nomedamente até Paris. A ‘cidade luz’ chama por Ronaldo e ‘ilumina-lhe’ a conta bancária, segundo o jornal espanhol ‘As’, com 45 milhões de euros ano, livres de impostos, oferecidos pelo dono do PSG, o xeque Nasser Al-Khelaïfi, que quer equiparar o capitão da selecção nacional a Lionel Messi, que ganha 46 milhões de euros no Barcelona.

O dono do PSG sonha um tridente ofensivo de luxo, formado por Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé, e estará na disposição de oferecer 150 milhões de euros pelo passe do jogador, ainda que a cláusula de rescisão seja mil milhões de euros.

Para o efeito, o PSG parece disposto a vender Cavani, Gonçalo Guedes e Di María, que poderão render muitos milhões de euros.

Quem também parece disposto a contar com Cristiano Ronaldo é o Manchester City, rival do United, onde o madeirense cresceu.

O futuro de CR7 é, portanto, incerto e a única coisa que se sabe de certeza é que está uns dias de férias com a família.