Cidade alemã dá autotanque e material aos bombeiros

O município de Monheim am Rhein, uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Mettmann, região administrativa de Düsseldorf, estado da Renânia do Norte-Vestfália, ofereceu à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol um importante veículo (autotanque) pesado de combate a fogos urbanos, bem como um extenso material de socorro a eventuais resgates a vítimas encarceradas em edifícios que passa a colmatar uma lacuna existente no quadro de equipamentos da unidade.

Entre o lote de material enviado está um colchão insuflável de significativas dimensões que “passa a ser uma autêntica mais-valia” para a corporação da zona Oeste, uma vez que a “instituição não possuía”, frisou o presidente dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava justamente por ser muito dispendioso.

Ora, por isso mesmo, Paulo Andrade não perde tempo em agradecer o gesto solidário, explicando que a colaboração entre a cidade alemã e a corporação ribeira-bravense “permite com que os bombeiros passem a usufruir de meios, embora em segunda mão, é certo, mas em muito bom estado, sem ter custado rigorosamente nada à Associação”, observou, o que nos dias de hoje, faz do gesto um acto ainda mais assinalável, considerou.

O próximo passo será homologar a viatura, perspectivando que esse processo não demorará muito tempo: “Esperemos que dentro de dois meses, se tudo correr bem, possamos estar aptos a usar não só a viatura como todo o equipamento que veio”.

Esta doação mereceu igualmente ajuda de outros parceiros, designadamente um elemento da corporação que estabeleceu os primeiros contactos, a Support Association For Fire and Rescue Services, que cedeu algum material, o Grupo Sousa que fez o transporte marítimo sem cobrar o frete, ainda a APRAM que não procedeu à cobrança das taxas, assim como estende os agradecimentos à corporação de bombeiros da localidade norte da Vestfália que além de ceder o autotanque, enviou o próprio comandante à Região para ministrar formação ao contingente liderado por Sidónio Pio.