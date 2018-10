Chuva quase transbordou para o ‘vermelho’

Esteve à beira de atingir nível de aviso vermelho a precipitação forte ocorrida ontem, ao amanhecer, no Santo da Serra. A carga de água ali ocorrida ao nascer do dia ficou a menos de meio litro (mm) de corresponder a situação meteorológica de risco extremo, tal foi o grau de intensidade da precipitação ocorrida, com quase 40 litros por metro quadrado durante a hora de dilúvio. Os...