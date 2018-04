Chuva no Porto Santo já ultrapassou valores normais

A quantidade de chuva registada neste Outono/Inverno na Região só ultrapassou o valor considerado normal na Ilha do Porto Santo. Na Madeira, apesar da intensa precipitação ocorrida entre o final do mês de Fevereiro e início do mês de Março, que quase duplicou os valores normais para cada mês (174% em Fevereiro e 189% até o dia 10 de Março), ainda assim não foi suficiente para atingir-se o valor normal para o ano hidrológico 2017/18 (de 1 de Outubro de 2017 a 30 de Setembro de 2018). Mas permitiu recuperar de forma muito significativa os níveis demasiado baixos de pluviosidade que se verificavam no final de Janeiro. A abundância de chuva que ‘alagou’ a Região na última semana de Fevereiro e continuou a ser forte na primeira semana de Março, trazida pelas tempestades Emma e Felix, permitiu que a primeira metade de ano hidrológico a quantidade de precipitação acumulada esteja agora a menos de um quarto de atingir o valor normal em qualquer dos três sectores da ilha da Madeira – Costa Sul, Costa Norte e Zonas Montanhosas.

Agora que falta meio ano para completar-se os 12 meses em que são medidos os totais de precipitação, é praticamente certo que este ano hidrológico os valores normais serão ultrapassados.

Tendo em conta os valores da quantidade precipitação registada nas estações de Porto Santo, Funchal, Areeiro e São Vicente, nestes primeiros seis meses de ano hidrológico e as respectivas normais de 61-1990, sendo que para São Vicente, a normal é da estação de Santana (Costa Norte), Victor Prior, responsável na Região do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), conclui que “em termos quantitativos para este período é visível que nestes seis meses os valores registados estão, de maneira geral, próximos dos valores normais nas estações do Funchal (77%), Areeiro (84%) e São Vicente (92%), sendo que em Porto Santo, o valor normal já foi ultrapassado (103%)”. Atendendo que faltam ainda seis meses para o fim do ano hidrológico, o meteorologista não tem dúvidas que este ano “serão ultrapassados os valores normais anuais, em todo o Arquipélago da Madeira”, assegura.

Esta ‘súbita’ proximidade aos valores normais “resultaram em grande parte da precipitação associada às tempestades Emma e Félix, isto é, está associada a dois episódios de precipitação forte e muito forte que ocorreram no fim de Fevereiro e no início de Março”, confirma. Aponta o exemplo da quantidade de precipitação mensal registada no Areeiro, que durante quase todo o Outono/Inverno foi preocupantemente muito baixa em relação às normais - Outubro (25%), Novembro (63%), Dezembro (29%) e Janeiro (51%) -, mas ultimamente “compensado pelos valores mais altos registados em Fevereiro (174%) e em Março (189%)”, neste último caso com a particularidade de ter ocorrido apenas nos primeiros dez dias.

Ainda de acordo com o Delegado Regional da Madeira do IPMA, “em todo o Arquipélago da Madeira, o regime de precipitação mensal foi sensivelmente semelhante ao do Areeiro, com os primeiros quatro meses do ano hidrológico com valores muito abaixo dos valores normais”. Faz também notar que “embora os valores da quantidade de precipitação sejam normais para o presente ano hidrológico, o regime de precipitação mensal não poderá ser considerado o mais regular para estes primeiros seis meses do ano hidrológico 2017/2018”, concretizou.