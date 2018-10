‘Chumbo’ no primeiro teste da mudança da hora

Quatro acidentes de viação, quatro feridos ligeiros, danos avultados em nove veículos e o caos no trânsito em ambos os sentidos da via rápida no Funchal. Tudo isto em menos de hora e meia. O balanço ao anoitecer do primeiro dia útil após a mudança de hora foi um desastre.

O primeiro acidente ocorreu às 18h05, na rua da Venezuela, no bairro da Nazaré, em São Martinho (Funchal) e surgiu...