Choque na via rápida faz quatro feridos

Um choque em cadeia, envolvendo quatro viaturas (três ligeiras e um pesado de mercadorias), provocou ontem de manhã quatro feridos aparentemente ligeiros. O acidente ocorreu na via rápida, no túnel dos Viveiros, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, e causou congestionamento no trânsito.

O socorro às vítimas, três homens e uma criança, foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram depois o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receberem tratamento.

No local estiveram três ambulâncias e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito. A.F.