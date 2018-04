Choque frontal faz dois feridos nas Courelas

Dois homens foram transportados ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na madrugada de ontem, na sequência de um acidente de viação entre duas viaturas ligeiras, ocorrido no cruzamento das Courelas, em Santo António.

As vítimas estavam conscientes mas uma delas ficou presa no interior do automóvel, apresentando ferimentos de alguma gravidade.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, por volta das 2 horas da manhã, que se deslocaram ao local com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento.

Após retirarem o homem encarcerado na viatura, os bombeiros ministraram os primeiros socorros aos sinistrados e imobilizaram-nos em plano duro, transportando-os de ambulância para o Hospital Central do Funchal onde ficaram em observação.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também foi chamada a prestar socorro e acompanhou a ambulância até ao Serviço de Urgência.

Já os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local do acidente com uma viatura a espalhar farelo na estrada.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi também alertada para o sucedido e tomou conta da ocorrência.