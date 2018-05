Chiquinho abraça projecto na Nova Zelândia

Pedro Dias, mais conhecido nos meandros futebolísticos por Chiquinho, vai ser responsável pelos escalões de formação do Karori Football Club, uma agremiação da Nova Zelândia. O ex-atleta do Sporting, Nacional, Ribeira Brava, São Vicente e Est. Calheta, deixa a Academia do Sporting, em Toronto, no Canadá, onde esteve vários anos, para abraçar um novo desafio na carreira de treinador, do outro lado do mundo.

Ao DIÁRIO, o treinador com raízes familiares na Região revela que “as expectativas são elevadas”, embora reconheça que o nível da formação esteja abaixo do europeu, ainda assim passa por melhorar a qualidade dos jovens atletas até pelo facto de existir uma forte aposta do clube neo-zelandês.

“Aquilo que me foi pedido foi melhorar a qualidade dos escalões jovens. O desafio maior passa por acrescentar, em particular, níveis de conhecimentos tácticos e técnicos, uma vez que estão apostados em elevar o futebol a um patamar superior já que são muito bons noutras modalidades”, expressa do outro lado da linha e a muitos quilómetros de distância, acrescentando que o facto de estar tão longe da Madeira e da Europa: “É uma oportunidade também para mim enquanto técnico com licença B da UEFA, mantendo contactos numa parte do globo que poucos conhecem”.

De resto, diz que “já deu para constatar que têm um bom centro desportivo, o que permite, à primeira vista, realizar um bom trabalho. Chego cá com ambição e com vontade de formar jovens para que possam ter outras capacidades no futuro, quem sabe ao nível profissional”, afirma o ex-técnico do New York Cosmos Soccer. v.h.