China vinga-se dos EUA

A China reagiu ontem à disputa comercial com o presidente dos EUA Donald Trump, aumentando as tarifas de importação numa lista de produtos americanos, incluindo soja, peixe, carros eléctricos e whisky. O governo chinês disse que está a responder “em igual escala” ao aumento tarifário de Trump nos produtos chineses, num conflito sobre o superávit comercial e a política tecnológica de Pequim, cuja rápida escalada preocupa as empresas, nomeadamente pela possibilidade de congelar o crescimento económico global.

“O lado chinês não quer travar uma guerra comercial, mas, diante da miopia do lado americano, a China precisa reagir com força”, disse, em comunicado, o Ministério do Comércio, citado pela agência Associated Press. Na sexta-feira, Trump, anunciou a imposição de taxas aduaneiras de 25% sobre 50.000 milhões de dólares às importações chinesas “que contenham tecnologias muito importantes sobre o plano industrial”.

Pequim vai agora impor uma tarifa adicional de 25% a partir de 6 de Julho em 545 produtos dos Estados Unidos, incluindo soja, carros eléctricos, sumo de laranja, whisky, salmão e charutos. A maioria dos produtos são comida e outros bens agrícolas, atingindo mais duramente os apoiantes rurais do presidente dos EUA. A China está também a considerar um aumento da tarifa de outros 114 produtos, incluindo equipamentos médicos.