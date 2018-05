Ao longo de uma semana de filmes, masterclasses, ‘workshops’, almoços e jantares gastronómicos e de networking, passeios na natureza e visitas a locais emblemáticos como a Fajã dos Padres e a ilha do Porto Santo, o grupo de jornalistas, realizadores e actores convidados da sétima edição do Madeira Film Festival puderam experienciar o melhor que a Madeira e o Porto Santo têm para oferecer, numa semana de férias inspiradoras e de conversas com o talento que visita a ilha nesta semana dedicada à Sétima Arte.

“Tivemos uma enorme adesão e estamos muito contentes, até surpresos, com o ‘feedback’ que diariamente tínhamos do público. É um grande orgulho para nós organizar este festival na ilha da Madeira, porque sabemos que aqui há, de facto, um público cinéfilo que está a voltar a recuperar os hábitos e a redescobrir o prazer de ver bom cinema nos recintos concebidos para maximizar essa experiência”, disse Elsa Gouveia, da organização do festival. “Temos esperança de poder ajudar a fazer da Madeira um destino cultural, e ao providenciarmos legendagem dos filmes em português e inglês, conseguimos tal como em anos anterior atrair uma porção significativa de turistas nas exibições, e muitos deles já tinham reservado bilhete antes de chegarem à RAM”.

A semana teve início com uma performance do grupo Machetinho, da Associação Flores de Maio do Porto da Cruz, no hotel parceiro Meliã Madeira Mare, onde foi mostrado o talento e os instrumentos musicais regionais a todos os convidados, realizadores, atores e patrocinadores da sétima edição do Madeira Film Festival.

A abertura oficial teve lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias na terça-feira dia 15 de Maio, com um cocktail de Vinho Madeira e a presença dos Borracheiros do Porto da Cruz. Durante o dia, os convidados tiveram a oportunidade de ver golfinhos a bordo do ‘Pilar de Bânger’, a caminho do almoço na Fajã dos Padres, com uma especialidade regional preparada pelo Chefe Amândio Gonçalves.

De quarta a domingo, a semana foi marcada por várias sessões de cinema com a presença dos realizadores e actores para sessões de perguntas e respostas no final, masterclasses e ‘workshops’ de interpretação e cinema mobile durante as manhãs, e almoços e jantares de networking, onde puderam experimentar o melhor da gastronomia que se oferece na Madeira.

O festival encerrou com uma Festa do Cinema, no sábado, dia 19 de Maio, no Design Center Nini Andrade Silva, com ‘Movie Performances – Live Soundtrack’ executados por Ricardo Dias no contrabaixo, Nuno Filipe dos Nuno& The End, José Pereira e na voz Carlota Andrade, uma menina-prodígio da cena jazzística regional. Foram projectadas montagens de cenas de filmes em ecrã gigante, com a actuação simultânea da banda, que tocou ao vivo as bandas sonoras dessas imagens. O DJ Celso Velosa continuou a festa pela noite dentro.

Em 2019, o festival regressa em Abril, com convidados de vários países e segundo as expectativas da organização, muitos turistas da Alemanha, Reino Unido e Dinamarca que gostam de cinema, golfe e gastronomia e que escolham esta semana para as suas férias na Madeira, sobretudo após a leitura dos artigos sobre o festival e a Madeira que irão ser publicados nas próximas semanas.