O guarda-redes brasileio Charles, com três excelentes defesas no desempate através de pontapés da marca de grande penalidade, foi decisivo para a qualificação do Marítimo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ontem à tarde, no Alentejo, frente à formação do Moura. Os verde-rubros acabaram por vencer por 4-3, depois de uma igualdade sem golos no final do tempo regulamentar...