Chão da Lagoa este ano com David Carreira

No dia 29 de Julho muitos caminhos irão dar à Herdade do Chão da Lagoa e um deles é o de David Carreira, o artista maior da festa promovida pelo Partido Social Democrata. O ponto de partida é ‘20:18 Tour’ que será estendida à Região. Será a 36.ª edição da festa ‘laranja’.

David Carreira é o mais jovem dos ‘Carreiras’, tendo conquistado o seu lugar na música com temas como ‘In Love’, ‘Primeira Dama’, ‘A Força Está Em Nós’, ‘Esta Noite’, ‘Haverá Sempre Uma Música’, ‘Não Papo Grupos’, ou mesmo ‘Domino’, cantado em francês. Na actual digressão entram algumas novas músicas que vão figurar no próximo disco, falamos por exemplo de ‘Ficamos Por Aqui’, ‘És Só Tu’ e ‘Já Não te Sinto’, assim como outras do disco ‘3’, o anterior, premiado pelo público com a marca de Disco de Plantina.

A nova digressão inclui um novo desenho de palco e a clara aposta na área da dança, que de resto é já uma marca do trabalho de David Carreira, anuncia a organização.

O novo disco só deverá chegar ao mercado no último trimestre. Para já fica a música ‘És só tu’, o single de avanço partilhado com Inês Herédia, que o cantor deu a conhecer no passado dia 4 de Maio e que soma já quase 2 milhões de visualizações no Youtube. “Neste momento, encontra-se a tocar em todas as rádios nacionais. O vídeo atingiu mais de 1 Milhão de visualizações em pouco mais de uma semana e tem estado presente nos tops das tabelas das plataformas digitais”, destaca a agência de comunicação de David Carreira.

David Carreira venceu em 2014 e 2016 de prémios MTV Europe Music Awards, mas a sua história na música remonta a 2011, altura em que lançou o disco ‘N.º1’ com entrada directa para o primeiro lugar, onde permaneceu durante 46 semanas consecutivas e direito a dupla Platina. No ano seguinte escreveria nova história na sua página ao encher o Coliseu dos Recreios.

Em 2013 partilha o palco com nomes como Snoop Dog, Boss AC, Anselmo Ralph e Diana Chaves, neste ano lança ‘A Força Está Em Nós’ e foi o segundo artista mais vendido em Portugal, revela na página oficial do Facebook. No ano seguinte, o lançamento de ‘A Força Está em Nós – Evolution Edition’ atingiria a marca Platina.

Foi em 2015 que chegou ‘3’, o disco que lhe voltou a dar o 1.º lugar no top de vendas nacional, disco este reeditado em 2016 na versão ‘White’ e ‘Black’. Pelo meio da promoção, lançou em 2017 o tema ‘Domino’, um single em francês acolhido pelas rádios francesas. Grande sucesso teve também no ano passado o tema ‘Ficamos Por Aqui’, no mercado nacional, contando com 5 milhões de visualizações no Youtube. Ainda antes de fechar o ano, lançou ‘Já Não te Sinto’.

Este ano deu a conhecer ‘És só tu’, enquanto prepara o grande regresso aos álbuns.

O Chão da Lagoa é o maior palco da Madeira em termos de afluência de público e a família Carreira tem sido em diversas ocasiões acolhida no recinto. No ano passado este palco foi de Fafá de Belém.