‘Chaimite’ do PND foi vendida para o Alentejo

Num momento em que ainda se discute o paradeiro do material de guerra, desaparecido da base militar, em Tancos, a questão levanta-se: onde pára a denominada chaimite do exército português que a 25 de Abril de 2009 os dirigentes do Partido Nova Democracia trouxeram camufladamente à Região?

A resposta é dada pelo ex-dirigente do PND, Gil Canha: “Recentemente, o colecionador, nosso...