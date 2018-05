César Mourão no Tecnopólo

O humorista César Mourão realiza hoje um espectáculo de stand-up comedy, às 21 horas, no Auditório do Tecnopólo. O espectáculo integra-se no novo programa da responsabilidade da Warner Bros. International com apresentação daquele humorista, que se encontra neste momento em fase de produção e que será posteriormente transmitido semanalmente na SIC.

Este será um programa que junta momentos de reality com comédia stand-up nas cidades, vilas e aldeias de Portugal. Pretende ser uma edição especial de homenagem aos heróis da Selecção Nacional, onde cada programa corresponde a uma localidade de onde cada jogador é natural.

Depois de conhecer as melhores personagens, histórias, tradições e curiosidades, o programa junta os habitantes num teatro da localidade, ou improvisa um palco num local característico, e apresenta um espectáculo de stand-up comedy personalizado sobre as histórias das pessoas e do local. O primeiro programa será alusivo ao Cristiano Ronaldo e as gravações já decorreram em Santo António.

O espectáculo de hoje é gratuito, podendo m estar presentes todos aqueles que estiverem interessados desde que façam uma reserva antecipada, uma vez que o Auditório tem um limite de lugares. A reserva deverá ser feita através do telefone número 910 939 449.