Certamente mais elucidados

A primeira sessão das ‘Conferências da Inovação e Futuro’ reuniram, ontem, cerca de 350 pessoas, no Centro de Congressos da Madeira.

Durante aproximadamente seis horas debateu-se, falou-se e elucidou-se uma plateia que não quis perder a oportunidade de explorar duas áreas que são cada vez mais uma realidade a ter em conta nos dias que correm, nomeadamente, a Inteligência Artificial (IA) e as Criptomoedas.

Segue-se agora uma pausa até à segunda edição desta iniciativa, agendada para Outubro e que visa abordar outra temática, ainda em reflexão.

“Sem ter de esperar 600 anos”

A dar as boas-vindas, logo pelas 10 horas, esteve o director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, que começou por relembrar a todos os presentes que ontem assinalava-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, “um direito fundamental e pilar estruturante na democracia que implica luta intensa diária, até à exaustão, para que a independência editorial dos órgãos de comunicação social esteja a salvo de alguns apetites, muitos dos quais, claramente selvagens”.

Sobre o motivo que o levou até ao Centro de Congressos da Madeira, o director do DIÁRIO salientou a importância deste ciclo de conferências, sobretudo, “num país muito dado ao passado, ao palpite e ao improviso”, destacando de seguida que este tipo de desafios “comprometem os que se acomodam às zonas de conforto”, daí a sua gratidão “aos oradores conceituados” que por ali passaram, “a todos os presentes e parceiros”.

“Desmistificar e actualizar o conhecimento acerca de fenómenos ditados pelo avanço tecnológico e associados à modernização de múltiplas ferramentas é incontornável. As ‘Conferências da Inovação e Futuro’ são assim um espaço de descoberta. O melhor mesmo é ouvir falar quem sabe para que dotados de melhor conhecimento possamos conquistar sem ter de esperar 600 anos os universos que ainda não dominamos”, concluiu.

“Olhamos com medo”

O professor e director do M-ITI, Nuno Nunes, foi o primeiro orador a passar pelo palco para falar sobre a Inteligência Artificial (IA), questão que o madeirense aproveitou para referir no início da sua intervenção ser importante, primeiro, “olhar para aquilo que foi a história”, pois “temos muita tendência a pensar que as inovações acontecem todas agora”.

“Temos tipicamente 20 anos entre a invenção de uma tecnologia e depois a sua comercialização no mercado”, mencionou, referindo que muitas das inovações que “estão a ter impacto neste momento são tecnologias que tiveram investigação há mais de 20 anos e que só agora têm a sua aplicação prática, e muitas vezes nem é aquela que estava a ser antecipada pelas pessoas que a criaram”.

Numa intervenção pautada pela exibição de vários vídeos para sustentar as suas ideias, o professor falou das grandes empresas existentes actualmente, como a Google, que “melhor reflecte a Internet 1.0, democratizando a informação”, ao passo que “a web 2.0 trouxe um outro elemento, não só na utilização de uma plataforma que permite democratizar a comunicação, mas acima de tudo que as pessoas fossem os principais contribuidores de conteúdos”. Facebook ou Wikipedia são exemplos desse avanço.

Nuno Nunes não se cingiu sobre um tema em específico. Nesse sentido, o orador referiu que o Blockchain “é uma grande tecnologia que irá revolucionar muitos mercados” e que “permite democratizar a segurança”, garantindo que nós possamos “confiar numa transacção que pode ser feita através da Internet”. “Isto vai revolucionar o mercado financeiro, que é o primeiro a ser afectado por esta nova tecnologia, através de fenómenos como a bitcoin, mas isto é só o princípio”, disse o madeirense.

Sobre a Inteligência Artificial (IA), Nuno Nunes diz que ainda “olhamos para a robótica com medo”, apontando os exemplos de vários filmes que nos distorcem as ideias em relação à IA. “É muito importante que os engenheiros tenham formação ligadas às comunidades e às artes, pois é importante que percebam os impactos sociais daquilo que fazem. O futuro passa pela combinação de coisas físicas entre humanos e não humanos, que vão criar novas infra-estruturas em que nós colaboramos com as máquinas. Não devemos estar assustados com o futuro, porque somos nós que o vamos fazer”, alertou.

Ética e Moral em análise

Eduardo Fermé, professor da Universidade da Madeira (UMa) que integra a elite mundial na área da Inteligência Artificial (IA) foi o nome que fechou o leque de intervenções pela manhã.

O especialista argentino, a viver na Região desde 2002, pautou a sua intervenção pela boa disposição, arrancando muitas gargalhadas aos presentes, fruto das analogias e comparações que utilizou para facilitar a compreensão sobre o tema que o trouxe até este evento.

Os paradigmas simbólicos e conexionistas, a diferença entre Big Data e Deep Learning, o perigo do conhecimento emergente, a perda da nossa privacidade, carros e armas autónomas e hackers foram alguns dos tópicos abordados pelo sul-americano, sempre numa perspectiva de enquadramento em torno da temática reservada para a parte da manhã, ou seja, em torno do passado, presente e futuro da IA, mas também de todas as componentes associadas a este fenómeno que “já existe desde a década de 80”.

“Uma das coisas complicadas desta palestra era como a ia abordar. Se falar demasiado básico a primeira coisa que vão fazer é pedir a devolução do dinheiro. Se falar demasiado complicado vão dizer ‘uau, o quanto sabe este tipo, mas não percebi nada’”, começou por referir Eduardo Fermé.

“A ideia da Inteligência Artificial (IA) surge porque utilizamos conhecimento do problema”, ou seja, “com a associação de informações poupamos vários anos de processamento”, sendo aí que reside a grande diferença com a inteligência humana, ou seja, a velocidade da máquina é maior em relação à rapidez de pensamento do ser humano. Os quebra-cabeças foram os exemplos utilizados por Eduardo Fermé para sustentar a sua tese.

Por fim, Eduardo Fermé concluiu que a Ética e Moral têm de aliar-se por uma questão filosófica em relação à IA. “O futuro da Inteligência Artificial depende da Ética e Moral do ser humano. A minha ética e moral impedem-me de matar pessoas. Esta é a resposta para a IA”, resumiu Eduardo Fermé.

“A base das bitcoins são códigos”

Paulo Cardoso do Amaral, doutorado em Sistemas da Informação e professor na Católica Lisbon Business & Economics, foi o orador que abriu a segunda parte do evento, desta feita debruçada ao tema do Blockchain e Criptomoedas.

“A base disto são códigos”, isto é “não andamos com dinheiro no bolso”, elucidou Paulo Cardoso do Amaral, adiantando que “não é fácil perceber” toda esta questão em torno das bitcoins. “A guerra é essencialmente económica e, hoje, o Mundo é diferente”, esclareceu.

“Tudo isto não é fácil de perceber, porque há muita informação integrada num conflito global da 4.ª geração, no qual estamos metidos e muito do que se passa tem de ser lido dessa forma, como um conflito. Só assim conseguimos interpretar as tomadas de decisão que vão sendo feitas na Europa, EUA, China, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, ou seja, todas estas entidades estão a tomar posições”, explicou Paulo Cardoso do Amaral, dando exemplos deveras curiosos de como funciona o Blockchain e as Criptomoedas, que “nos fazem pensar”.

“A ideia é perceber que de forma descentralizada podemos fazer exactamente a mesma coisa com o dinheiro”, ou seja, “é como se fosse uma conta bancária, mas em vez de estar nas mãos de um banco, é descentralizada”, um caso que “é polémico” porque sendo descentralizada “ninguém pode tomar conta daquilo e ninguém pode manipular”.

“Esta questão da descentralização está por detrás das DLT (Distributed Ledger Techcnology)”, que são “anónimas e guardam as informações todas”, mas que têm “vantagens e inconvenientes”. As Criptomoedas funcionam assim na base destes algoritmos. As ‘wallets’ são públicas e todos nós podemos aceder à informação e saldo de qualquer pessoa, acompanhando as transacções reais de bitcoins.

A nova ‘corrida ao ouro’

Justin Wu, criador da primeira empresa de consultoria e desenvolvimento de software em Ethereum em Portugal, foi o nome que encerrou o painel de convidados.

“Acredito que quando as pessoas olharem para a criação do Blockchain se apercebam que este é o virar da página na história da humanidade. No fundo, o Blockchain sintetiza várias tecnologias que estiveram em desenvolvimento até agora, e que nos dão a possibilidade de desbloquear várias potencialidades até agora inexploradas. Tem o potencial de tornar as sociedades mais justas e descentralizadas”, referiu Justin Wu.

O asiático falou sobre três tópicos durante a sua intervenção que perdurou durante perto de uma hora. Bitcoins, política monetária e como se torna possível ‘transformar’ em realidade as Criptomoedas, alertando igualmente para os perigos das transacções, foram os temas abordados por Justin Wu. “Se apenas querem saber como enriquecer rapidamente podem dormir um pouco e acordo-vos no fim”, brincou.

Com algumas perguntas dirigidas à plateia, tornando a sua intervenção aberta ao público, Justin Wu alertou que “as Criptomoedas são a nova ‘corrida ao ouro’”, enquadrando essa mesma ideia “nos mineiros que foram para California” à procura dessa preciosidade.

“Alguns encontraram, outros não. Mas quem ganhou mais dinheiro foi quem vendeu as pás. Essa é a ideia por detrás das Criptomoedas. Quem vende as moedas são os que ganham mais dinheiro”, afirmou.

“Inovadora e mais tecnológica”

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, encerrou a sessão reconhecendo a importância desta iniciativa que “traz à discussão pública opiniões de especialistas que nos ajudam a actualizar o conhecimento sobre estas matérias”.

“A inovação tecnológica é, por este motivo, crucial para uma Região de futuro, pelo que o Governo Regional da Madeira está determinado em investir no conhecimento que gere emprego, cria mercados e é motor de crescimento económico”, referiu Pedro Calado, antes de considerar que “a Madeira pode afirmar-se como uma Região inovadora, com mais conhecimento e mais tecnologia”, dando exemplos em concretos das condições criadas nos últimos tempos para “atrair e reter na Região investimento, talento e capacidade de concretização”.

“Para além dos recursos humanos qualificados, formados em diversas áreas pela Universidade da Madeira (UMa), das excelentes condições de comunicação que existem, das políticas à promoção da inovação e do empreendedorismo, sobretudo através do M-ITI e da Startup Madeira, o Governo Regional está a implantar, na vila da Ribeira Brava, um polo de incentivo à tecnologia, inovação e empreendedorismo tecnológico para a atracção de projectos inovadores de investigação e desenvolvimento de empresas ligadas às novas tecnologias”, relembrou Pedro Calado.

“Temos ‘know how’ e temos jovens cada vez melhor preparados para enfrentar os desafios que o futuro nos reserva”, considerou.

O balanço é “muito positivo” e agora resta esperar pela próxima

Num programa que foi dividido em duas partes, mais concretamente, durante a manhã debruçado em relação à Inteligência Artificial (IA) e à tarde quanto às Criptomoedas, muitos foram aqueles que quiseram absorver todo o conhecimento difundido pela inteligência dos melhores. Nuno Nunes, Eduardo Fermé, Paulo Cardoso do Amaral e Justin Wu foram as vozes que se fizeram ouvir sobre um futuro que já é demasiado presente.

O director de Marketing do DIÁRIO, Carlos Perneta, fez um balanço “muito positivo” da iniciativa, fundamentalmente porque “trouxemos para cima da mesa vários temas que são actuais”, mexendo “com o conhecimento” de todos os envolvidos e torná-los “participativos na mudança”.

Quanto aos oradores, Carlos Perneta frisou que estes “adoraram” a experiência. “Trocaram contactos e vão, ao que tudo indica, colaborar em futuros projectos. Esperam ter deixado a semente para ideias de futuro, quem sabe, na Madeira. No fundo, provámos que acabou a questão da localidade e que daqui podem sair grandes ideias para o Mundo”, afirmou, antes de agradecer a todos os parceiros envolvidos pois “sem eles nada disto seria possível”.

Em relação à próxima sessão, agendada para Outubro, ainda não está decidido o tema, que será analisado em breve pela organização.