Os cerca de 300 convidados para primeiro treino da selecção portuguesa para o Mundial’2018 em solo russo foram ontem incansáveis no incentivo, suprimindo com simpatia a ausência de lusos nas bancadas.

O embaixador de Portugal na Rússia, Paulo Vizeu Pinheiro, e a sua comitiva foram a excepção entre os russos presentes na sessão de trabalho em Kratovo, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.

Os convites para a sessão de treino da equipa das ‘quinas’ foram distribuídos pelas autoridades locais aos seus compatriotas, muitos deles ligados ao FC Saturn, clube proprietário do complexo de Kratovo.

Em pleno Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o diplomata e os seus acompanhantes deram o calor possível à selecção lusa.

Cristiano Ronaldo concentrou boa parte das atenções: a popularidade do capitão do campeão da Europa é global e praticamente todos os olhares estiveram focados no desempenho do madeirense no apronto.

A prova é que o público reagia sempre às suas atitudes e celebrou, como se competição a sério fosse, os dois golos que marcou na habitual ‘peladinha’.

Num lance em que Ronaldo veio à linha fazer um arremesso lateral, crianças e adultos saltaram, como que impulsionados por molas, a correr para o corrimão protector, tentando tocar, tirar uma fotografia ou obter um autógrafo do futebolista, que respeitou a seriedade do treino e não reagiu.

Um artista plástico e uma representante de uma instituição de caridade tentaram oferecer um quadro a Cristiano Ronaldo, com o rosto do jogador retratado em recortes de revistas e jornais, porém viram a sua missão frustrada.

No fim do apronto, os atletas aproximaram-se do público para os habituais autógrafos, distribuindo ainda cartões com fotos da selecção - foi o momento em que a vasta equipa de segurança se sentiu mais pressionada, contudo sem qualquer vestígio de abuso por parte dos presentes.

Pepe foi o mais entusiasta e ficou uns bons minutos além do treino ainda a distribuir assinaturas e sorrisos para as fotografias, assumindo claramente o papel de principal embaixador da simpatia lusa.