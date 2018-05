Cerca de 200 adeptos vão ‘invadir’ Arouca

Mais de duas dezenas de adeptos irão estar na manhã do próximo domingo em Arouca para apoiar a equipa do Nacional na partida que pode ditar o seu regresso à I Divisão. Está assim garantida a desejada ‘invasão a Arouca’, uma terminologia usada na própria página oficial do Nacional como forma de mobilização dos adeptos para este encontro que se deseja de festa.

Recorde-se que esta iniciativa do clube nacionalista permitirá disponibilizar autocarros para o transporte dos adeptos que queiram estar nas bancadas do Estádio Municipal de Arouca, pelas 11h15 de domingo, a apoiar a equipa alvinegra. Além disso, são também oferecidos os bilhetes para acesso ao jogo.

Refira-se, ainda, que os autocarros sairão de três cidades distintas: de Lisboa, mais concretamente da Cidade Universitária, pelas 5 horas da madrugada; de Coimbra, às 7 horas, com partida de local ainda por definir; e do Porto, da zona do Hospital de São João, pelas 7h30.

As inscrições para esta iniciativa encerraram ontem e segundo fonte do clube está garantida a presença de aproximadamente 150 adeptos, que viajarão de autocarro. A estes juntar-se mais 50 a 70 que irão deslocar-se a Arouca pelos seus próprio meios.

Mauro Cerqueira

continua em dúvida

Entretanto, em termos da actualidade do plantel, refira-se que o lateral esquerdo Mauro Cerqueira, que se lesionou e foi substituído ainda no decorrer da primeira parte do jogo com o Leixões, continua em dúvida para a partida de Arouca.

O jogador realizou ontem treino condicionado, à parte dos restantes colegas, que deram continuidade, no campo da DRJD, na Camacha, à sua preparação para este jogo 37.ª e penúltima jornada da II Liga.

Caso não recupere em pleno, Mauro Cerqueira deverá ser substituído por Elísio, o brasileiro com quem, de resto, vem alternando a titularidade nesta fase final da temporada.

A outra baixa no plantel, recorde-se, é o extremo madeirense Camacho, que irá cumprir um jogo de castigo, depois de ter sido admoestado com o nono cartão amarelo no jogo com o Leixões.

Refira-se que o Nacional volta a treinar esta manhã, pelas 10 horas, no seu estádio.