Centro de Estudos anuncia Congresso de História na Calheta

O presidente do Centro de Estudos Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social (Cedecs) anunciou que o município da Calheta irá receber um Congresso de História que poderá decorrer em “Abril ou Maio de 2019”. Eugénio Perregil já convidou o investigador e docente, José Eduardo Franco, que será o coordenador juntamente com uma equipa de estudiosos com larga experiência na realização deste tipo de eventos, como foi o caso do Congresso dos 500 anos da Diocese do Funchal, ficam encarregados de reunirem um lote de personalidades que vão discutir diversas temáticas.

A revelação foi feita na terça-feira, durante a entrega de um conjunto de obras literárias à biblioteca municipal da Calheta, nomeadamente ‘Portugal Católico - A beleza na diversidade’ e ainda a ‘Obra Completa do Padre António Vieira’, num total de 30 volumes, considerados de “enorme valia cultural e de importância didáctica”, disse ao DIÁRIO.

Perregil explicou que este é, a exemplo de outros, “uma vez mais um projecto inédito e intergeracional do Cedecs” que envolverá diferentes “personalidades regionais, nacionais e internacionais”.

O local também está escolhido para acolher este “importante fórum” que segundo o responsável pretende que se “projecte o concelho para o futuro” através de novas soluções que possam, entretanto, surgir do debate.

Quem agradeceu a dinâmica imposta ao serviço da cultura do município foi o presidente da edilidade que apelou aos calhetenses que procurem mais a biblioteca municipal. De resto, afirmou que está a estudar uma sede para ceder ao Cedecs.

Por seu turno, José Eduardo Franco aplaudiu o investimento que a autarquia está a realizar na cultura e na educação dos munícipes.