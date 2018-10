Centeno reduz juros da dívida da Região

O governo de António Costa entregou, ontem, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento de Estado para 2019. Um documento em que as reivindicações da Madeira deverão continuar a gerar muita discussão e em que sobressai a redução dos juros do empréstimo do PAEF.

O OE para 2019 tem uma norma que altera os juros da dívida, permitindo que a Madeira pague a taxa de juro média...