Centenas ‘ficam’ na cidade mesmo pela noite dentro

Quando termina o ‘horário laboral’ começa o ‘Fica na Cidade’, que se tem prolongado pela noite dentro, com muita música e sons que não deixam ninguém indiferente. O balanço feito pela organização é bastante positivo, devendo ser ainda mais cimentado com a chegada do fim-de-semana.

Um dos concertos mais procurados foi, sem dúvida, o de Tiago Nacarato, que na noite de quarta-feira levou centenas de pessoas até junto do palco da Praça Amarela. A 4ª edição daquele que é considerado o maior festival de música urbana da Região, conta também com a participação de restaurante, com menus idealizados para a ocasião. A organização refere que estes têm contado com “ casas muito simpáticas” e “os concertos estão a responder plenamente às expectativas, consoante a identidade idealizada para cada palco”.

“O ponto alto até agora foi, sem dúvida, o concerto de Tiago Nacarato no primeiro dia, que levou centenas de pessoas à Praça Amarela e definiu o tom e a matriz da edição 2018, em termos de mobilização, talentos emergentes e disponibilidade do público funchalense e madeirense para abraçar novas sonoridades e dar início às saudáveis festas populares de Primavera e Verão que são tão características da nossa Região”, assume a organização deste festival, que se prolonga até ao dia 9 deste mês.

Mas se o música de raízes brasileiras levou centenas à Praça Amarela, o cenário ontem foi também de muita animação com o Quarteto Moritz e Antony Left a assumirem o estatuto de cabeças-de-cartaz.

Além disso, as denominadas ‘after parties’ patrocinadas pelo La Vie Funchal, no Museu Café, também têm contado com grande adesão e repetem-se hoje e amanhã, a partir das 23 horas, com os DJs Anuska e Li-Polymer, respectivamente, acompanhados de projecções dos Glitch e de decoração temática, obra de diversos artistas plásticos madeirenses.