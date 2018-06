Centenas em nome da solidariedade

Foi uma festa solidária que resultou em pleno a todos os níveis, aquela que o Juventude de Gaula promoveu desde sexta-feira até ao dia de ontem. A direcção quis associar o evento de futebol jovem a diversas causas sociais e a resposta dos participantes excedeu todas as expectativas.

A recolha de géneros alimentares em prol do Banco Alimentar Contra a Fome foi bastante produtiva, assim como a tentativa de estabelecer o maior Laço Azul humano na Madeira: cerca de mil pessoas predispuseram-se a alertar para a necessidade de evitar os maus tratos infantis.

Miguel Nóbrega, padrinho do evento, ficou satisfeito com o que viu, essencialmente pelo facto da direcção ter optado por não premiar os valores individuais, e foram muitos, relevando a postura das claques e do fair-play das equipas.

Solidariedade que garantiu a parceria de diversos agentes, como a Coca-Cola European Partners Portugal, as empresas Doce Satisfação e Disco Super Som, e a colaboração de diversas entidades, como a Câmara Municipal de Santa Cruz e os Bombeiros do município.