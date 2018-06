Celso Velosa abre Verão a Norte

Há mais música sábado nas piscinas naturais do Porto Moniz, com um novo serão musical promovido pelo Ocean Bar and Lounge. Localizado dentro do complexo balnear, o espaço convidou o DJ madeirense Celso Velosa para uma noite de música de dança no arranque da temporada de Verão.

A noite intitula-se ‘Summer Classics’ e como o próprio nome indica vai centrar-se em música conhecida. Esta festa marca o início da estação mais quente também a Norte numa viagem promovida pelas mãos experientes de Celso Velosa, tendo como cenário uma das paisagens mais conhecidas da Madeira.

Celso Velosa assume-se hoje como um DJ versátil, estando no meio do djing desde 1997. A par da casa mãe onde foi residente - durante muitos anos esteve ligado ao grupo Vespas - passou por vários clubes e festas, incluindo por eventos ao ar livre um pouco por toda a ilha. Em termos de escolhas, a selecção vai desde o disco ao house, passando pelo funk, soul, pop, hip hop, indie e rock, uma paleta alargada que lhe permite adaptar-se a diferentes públicos e situações, mantendo sempre o factor surpresa que tanto preza.

A par da carreira como DJ freelancer, Celso Velosa é também radialista na TSF Madeira.

O Ocean tem apostado na animação. No último sábado recebeu Rúben Aguiar para um espectáculo de música ao vivo, uma noite de festa que também continuou com música de dança.