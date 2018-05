Celebrar as crianças com o Panda no palco

Pocoyo, a Masha e o Urso são a grande novidade deste ano. Mas a estrela continua a ser o Panda que, no próximo sábado, sobe ao palco do Parque de Santa Catarina para dar música aos pequeninos. Um evento que surge no âmbito do Dia da Criança, com entrada gratuita para pequenos e graúdos, e onde são esperadas cerca de cinco mil pessoas, ou seja, casa cheia.

Mas se, por falta de tempo ou por preguiça, ainda não tem as músicas na ponta da língua, tem apenas um dia para decorar temas como ‘O Meu Amigo Panda’, ‘Põe as Mãos no Ar’, ‘À Volta do Mundo’, ‘Salta, Salta Sem Parar’, algumas das canções que irão fazer as delícias das crianças, neste concerto previsto para as 16 horas.

Enquanto o Panda não chega, a pequenada pode aproveitar para divertir-se nos insufláveis, ou até mesmo fazer pinturas faciais e receber este desenho animado com ‘outra cara’. E como não há festa sem balões, no recinto haverá também moldagem de balões, entre outras actividades.

Ontem, na apresentação desta iniciativa organizada pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da NOS Madeira e da Empresa de Cervejas da Madeira, Madalena Nunes destacou a importância de investir nas crianças para o desenvolvimento do território, salientando que “todo o investimento que fizermos nelas é uma aposta no presente mas também no futuro”.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, que tem o pelouro do desenvolvimento social, sublinhou que este trabalho na aposta das crianças é feito na autarquia funchalense “todos os dias” e que esta iniciativa é a realização de mais uma oferta cultural, diversificada na cidade do Funchal.

“Da música à dança, do teatro à literatura, das artes performativas aos espectáculos de rua, tudo temos tido com investimento nosso mas também com investimentos dos parceiros que trabalham em prol da nossa cidade”, disse Madalena Nunes, acrescentando que “só assim conseguimos usar estes eventos como promoção de uma cultura artística”.

A autarca falou ainda da importância de brincar nestas idades, convidando os pais e familiares a levar as crianças ao Parque para assistir ao Concerto do Panda, um espectáculo que transmite valores como “a paz, a amizade, a alegria e o saber viver´”.

“Tentamos promover, desde pequeninos, esta atracção pela cultura, apoiando, no processo, todos aqueles que procuram sustentabilidade financeira na área artística. É um trabalho integrado que resulta da visão de desenvolvimento que temos para a cidade”, sustentou.

Carlos Perneta, director de Marketing do DIÁRIO, disse esperar também um “parque cheio de crianças a vibrar, nesta altura em que se comemora o Dia da Criança”.