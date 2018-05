CE Levada na luta pelo título de voleibol luso

A jovem equipa do Clube Escola da Levada inicia hoje a sua participação na fase final do Campeonato Nacional de Voleibol de juvenis femininos, numa prova que terá como palco a cidade de Santo Tirso.

As campeãs regionais, juntamente com as formações da AA José Moreira, Porto Volei 2014, Lusófona, Escola Pedro Eanes Lobato, Sp. Espinho, Leixões e VC São Miguel lutam pelo título português numa competição jogada no sistema a eliminar.

Desta feita nos quartos-de-final, marcados para hoje, às 21h30 as ‘estudantes’ madeirenses defronta a Lusófona, onde apenas a vitória interessa para poder continuar na luta pelo pódio.

De referir que as grandes finais estão agendadas para o domingo.