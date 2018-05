CE Levada foi sexta

A jovem equipa do Clube Escola da Levada conquistou o sexto lugar na fase final do Campeonato Nacional de juniores em voleibol feminino que teve lugar no passado fim-de-semana em Guimarães.

As actuais campeãs da Madeira estiveram a um bom nível, tendo registado grandes duelos na luta pelo pódio. Na ronda inaugural as insulares defrontara a Lusófona e viriam a ficar afastada da luta do pódio ao perder por 3-1, com os parciais de 25-11, 25-20, 24-26 e 25-16.

Já no segundo encontro diante das açorianas do Clube K as ‘estudantes’ foram superiores triunfando por 3-0 e com três sets dominadores (25-22, 25-6 e 25-20).

Finalmente, ontem, em jogo de atribuição do quinto e sexto lugar as madeirenses lutaram até ‘à negra’ acabando por perder por 3-2, com os parciais de 25-21, 25-22, 15-25, 17-25 e 15-10.