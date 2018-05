CE Levada discute o quinto lugar no Nacional

As campeãs regionais de juvenis femininos em voleibol, o Clube Escola da Levada irão hoje discutir o quinto e o sexto lugar na fase final do Campeonato Nacional que se está a disputar em Santo Tirso.

As ‘estudantes’ estão a dar uma excelente réplica nesta fase que irá ditar a equipa campeão nacional de 2017/2018. Depois de ter perdido no jogo dos quartos-de-final, realizado na noite da passada sexta-feira, frente à Lusófona, por 3-1 (25-12, 25-14, 23-25 e 25-19) as madeirenses protagonizaram um grande jogo na tarde de ontem ao vencer o Porto Volei por uns emocionantes 3-2 (25-20, 25-14, 20-25, 15-25 e 15-9).

Com este triunfo o CE Levada irá agora discutir hoje o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares.