CDS vai repensar atitude perante ‘chumbo’ do PSD

“Chico espertismo” é como Lopes da Fonseca classifica a atitude do PSD, em relação a uma proposta do CDS de apoio a bandas, grupos folclóricos, tunas e grupos de música tradicional que foi discutida, em simultâneo com outra, dos sociais-democratas, no plenário de quinta-feira da ALM.

Em causa estão dois diplomas que criavam apoios para aquisição de instrumentos e fardas, sendo que o do PSD foi aprovado, com votos a favor de todos os partidos incluindo o CDS e o dos centristas foi rejeitado pela maioria ‘laranja’.

O líder do CDS deu uma conferência de imprensa, no parlamento regional, em que repudiou a atitude do PSD. Lopes da Fonseca já terá feito sentir o seu desagrado por este comportamento junto do próprio líder do PSD, Miguel Albuquerque.

O diploma do CDS, que previa, além de redução fiscal um apoio de 25% nas despesas, deu entrada na ALM a 19 de Março mas esteve mais de um mês para ser discutida em comissão, o que só aconteceria a 27 de Abril. A 23 de Abril, foi apresentada uma proposta semelhante, do PSD que, segundo o líder do CDS, foi imediatamente incluída na agenda da comissão e subiu a plenário. “Uma cópia integral da proposta do CDS”, afirma.

Ao contrário do que era esperado pelo CDS, a maioria social-democrata apenas aprovou o seu diploma - também foi aprovada uma proposta de lei, do PCP, a enviar à Assembleia da República sobre o mesmo tema - e rejeitou a do CDS. O normal, afirma, seria aprovar as duas propostas que baixariam à comissão para ser elaborado um texto final comum.

“O CDS tomou boa nota de mais este sinal negativo do PSD que, ao fim e ao cabo, vem apenas confirmar que quando se tem um ADN com 44 anos de genética democrática de todos conhecida, não há que ter ilusões quanto a mudanças de comportamento”, conclui. J.F.S.