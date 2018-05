CDS questiona Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre lusodescendentes

O grupo parlamentar do CDS na Assembleia da República, em articulação com o CDS-M, enviou ao ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) cinco questões relacionadas com o apoio do Governo da República aos portugueses e luso-descendentes que regressaram da Venezuela devido aos graves problemas políticos, económicos e sociais que atingem aquele país.

Os deputados centristas querem saber que progressos se registaram no processo de equivalências escolares e académicas aos jovens portugueses/lusodescendentes que chegaram à Madeira e se o MNE considera adequadas as condições de elegibilidade, bem como as formas de apoios financeiros e técnicos aos emigrantes lusos recém-chegados, que apresentem projectos de investimento, de empreendorismo e criação do próprio emprego.

Na missiva endereçada a Augusto Santos Silva, os parlamentares do CDS pedem para que seja confirmada a intenção do Governo em inventariar, “de forma rigorosa”, em articulação com os municípios, a habitação social existente nas regiões com maior concentração de emigrantes lusos ou lusodescendentes retornados, reabilitando as casas que estão em condições degradadas por forma a disponibilizá-las rapidamente para arrendamento social.

O reforço do programa de divulgação de oportunidades de investimento da AICEP em Portugal junto da comunidade portuguesa na Venezuela, é outro dos temas que o CDS quer clarificar.

Por fim, o Governo é questionado sobre a transferência de verbas necessárias (inscritas no Orçamento do Estado para 2018) para os órgãos do Governo Regional, para apoiar a integração dos emigrantes lusos e lusodescendentes que regressaram à Madeira.

Em Fevereiro deste ano, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, disse na Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros que o Governo iria apoiar na reabilitação de 34 habitações em Machico, juntamente com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e com o Instituto Habitacionais da Madeira.