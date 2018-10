Câmaras só recebem ‘extra’ se exercerem competências

A legislação que determinou a transferência de competências para as autarquias não é consensual, ao nível nacional, mas também não é pacífica na Região. O PSD defendeu, ontem, no parlamento madeirense, uma proposta de lei sobre essa questão e a forma como os municípios devem ser compensados, quando exercerem competências que são do Governo da República ou do Governo Regional.

