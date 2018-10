CDS quer levar Escola do Curral ao Parlamento

O CDS vai submeter à presidente da Comissão de Educação, Desporto, Cultura e Ciência, um requerimento a solicitar a audição do secretário regional de Educação e do ex-presidente do Conselho Executivo da Escola do Curral das Freiras, para esclarecer o processo de fusão que incluiu aquele estabelecimento de ensino.

Na explicação de motivos apresentados pelo líder da bancada parlamentar...