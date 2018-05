Há precisamente dois anos, a 27 de Abril de 2016, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enviou, para a Comissão de Política Geral e Juventude, um projecto de decreto legislativo, do CDS, que pretende criar o Estatuto Regional do Antigo Combatente. Uma proposta que foi analisada na comissão e, menos de um mês depois, remetida para discussão em plenário. Até hoje, permanece na agenda do parlamento.

Esta situação deverá ser alterada, no próximo mês, uma vez que o diploma do CDS está entre os primeiras da ordem de trabalhos.

O objectivo da medida, como já aconteceu com outras propostas semelhantes apresentadas na ALM, é conceder alguns benefícios aos antigos combatentes madeirenses.

No preâmbulo da propostas é recordado que nas décadas de 60 e 70 do século XX, milhares de jovens portugueses cumpriram serviço militar, em cenários de guerra e em territórios ultramarinos, enfrentando grandes perigos. Mias de 10 mil morreram na Guerra Colonial, muitos milhares foram feridos ou contraíram doenças relacionadas com a guerra.

É para estes homens que o CDS propõe um estatuto regional que conceda algumas vantagens, nomeadamente no acesso aos serviços de saúde e segurança social.

No articulado da proposta, são considerados antigos combatentes os residentes na Região que tenham sido militares mobilizados entre 1961 e 1975 para Angola, Guiné Cabo Verde, Moçambique, Timor ou Macau ou que “tenham estado envolvidos nas operações militares que ocorreram no então Estado da Índia Portuguesa”.

A estes antigos combatentes são, desde logo, conferidos direitos como o “reconhecimento público nas cerimónias oficiais”. A isenção de taxas moderadoras no sistema regional de saúde e prioridade no acesso à prestação de cuidados, são dois dos benefícios propostos.

Também faz parte do conjunto de direitos e benefícios o internamento prioritário nas unidades de saúde e a gratuitidade das consultas médicas e meios complementares de diagnóstico e terapia.

Ao nível da segurança social, é proposto que os antigos combatentes tenham “prioridade na admissão nos estabelecimentos destinados à terceira idade sob tutela do Governo Regional”. O CDS também pretende que seja criado um passe social ou redução de tarifas nos transportes terrestres e marítimos.

Este benefícios, na saúde e segurança social, incluem o cônjuge ou a viúva do antigo combatente madeirense.