CDS quer estatuto para antigos combatentes

As eleições para as concelhias do PS na Região decorrem esta sexta e sábado., sem disputas internas já que concorrem listas únicas em todos os concelhos.

Paulo Bruno Ferreira é candidato à concelhia do Funchal. Roberto Calaça é nome que vai liderar o PS-Machico. Em Santa Cruz concorre Daniela Aguiar enquanto que Sidónio Silva disputa Câmara de Lobos. Por seu turno, a lista da Ribeira Brava é encabeçada por João Abreu Gomes, a da Calheta por Susana Silva, a da Ponta do Sol por Sidónio da Luz, a do Porto Moniz por Márcia Mendonça, a de São Vicente por Sara Silva e a de Santana por Adelino Marques. Quanto à concelhia do Porto Santo, será presidida por Teresa Leão.

Dos candidatos que vão a votos 82% são novos, há cinco mulheres candidatas a presidente, o que corresponde a uma quota de 45%, ultrapassando, assim, aquilo que é determinado pela Lei da Paridade, que consagra uma quota de 40%.

Esta é a primeira vez que as eleições para as concelhias do PS-M se realizam em simultâneo nas 11 concelhias da Região. Com estas eleições há diversas secções que voltam a ser reactivadas, concretamente Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra, Calheta, Caniçal, Porto da Cruz, Camacha, Gaula e Caniço.

O secretário-geral do PS-M salienta que estes dados comprovam que o partido está “extremamente mobilizado, está a renovar-se e a reimplementar-se em sítios onde tinha perdido expressão”. “É um partido que está unido e mobilizado em torno de um objectivo claro e a prova disso está no facto de termos listas únicas para todos os concelhos”, realça João Pedro Vieira, destacando também o facto de serem cumpridos os requisitos da nova lei da paridade, a qual, “infelizmente, ainda não foi adaptada à Região”.

Nestes mesmos dias, os socialistas madeirenses elegem, igualmente, o secretário-geral do PS, a presidente do Departamento Nacional e Comissão Política das Mulheres Socialistas e, ainda, os delegados ao XXII Congresso Nacional do partido, que se realiza de 25 e 27 deste mês, na Batalha.

O PS-M leva a este Congresso Nacional 86 delegados eleitos, aos quais se somam os delegados inerentes, numa comitiva que contará com sensivelmente 100 delegados e que será uma das maiores comitivas de sempre.

O PS-M faz questão de relevar o facto de praticamente duplicar o número de congressistas eleitos que irão marcar presença na reunião magna do partido a nível nacional, o que constitui mais um sinal de mobilização. “É uma prova de vitalidade do PS-M como há muito tempo não se via e que confirma aquilo que vimos dizendo: o PS-M está mobilizado e unido e quem o confirma mais uma vez são os militantes através da sua participação na fase da vida interna do PS”, revela o secretário-geral.

PS-M que viu ontem o ex-líder; Carlos Pereira, a anunciar a visita do primeiro-ministro, António Costa, à Madeira a 21 de Maio para participar no Dia do Empresário Madeirense, evento que é organizado pela ACIF.