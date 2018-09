CDS pergunta pelo combustível mais barato

Cansou-se de esperar. O CDS, através de perguntas escritas à Vice-presidência do Governo Regional, questiona quando é que os madeirenses disporão de combustíveis mais baratos. Nas questões, enviadas através Assembleia Legislativa da Madeira a Pedro Calado, num documento assinado pelo deputado e líder do partido, Rui Barreto, é lembrado que a redução de preços dos combustíveis foi uma promessa do Governo, que ajudou ao voto favorável do CDS, no Orçamento rectificativo de Julho passado.

Além que questionar “para quando uma efectiva redução no preço dos combustíveis na Região”, o CDS quer saber, na visão do Governo, “o que é que explica que os combustíveis estejam hoje mais caros do que há dois meses, quando o Governo Regional prometia preços mais baixos com a redução da taxa de ISP”.

O CDS pede também ao executivo que explique em que medida o ISP, IVA e Taxa Extraordinária pesam na formação do preço final e “qual o valor da receita arrecadada pela Região nos primeiros meses de 2018, com os combustíveis, e qual a variação em comparação com 2017”.

Outra pergunta assinada por Rui Barreto indaga “para quando a introdução na Região do gasóleo profissional”.