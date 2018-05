CCM com novo fôlego

A nova direcção do Coro de Câmara da Madeira (CCM) pretende dar nova vida ao projecto, voltando-o para fora e cativando novos membros e mais público. Entre os objectivos da equipa liderada por José Júlio está a entrada nas plataformas internacionais de coros de forma a permitir a participação do coro madeirense em eventos internacionais, ao mesmo tempo que proporciona também a vinda de grupos à Região. A formação já tem um convite para ir em Novembro a Praga, na República Checa, para o encontro de coros ‘On Stage in Prague’. Antes disso, vai abrir em Julho o evento Coros A Cappella, na Capela da Boa Viagem, no Funchal e vai também ao Porto Santo.

A nova direcção foi eleita em Janeiro. Arrumar a casa é o ponto de partida. José Júlio quer reorganizar internamento o Coro, nomeadamente as milhares de partituras, e abrir as portas e as janelas, como diz o novo presidente da direcção, no sentido habituar os coralistas a frequentar a sede mais do que apenas para os ensaios duas vezes por semana. Depois, é internacionalizar.

“O coro já teve representação em diversos sítios, quer nacional, quer internacionalmente. O que nós estamos a tentar fazer agora é entrar nas grandes plataformas mundiais de coros de música coral”. José Júlio encontra muitas vantagens nestas saídas. Dá visibilidade ao coro, permite-lhe contactar com outras realidades e trazer outras pessoas cá. “Muita gente não sabe, mas há uma quantidade enorme de coros no Mundo e há uma grande movimentação de coros para ir cantar aqui e acolá em festivais, encontros, etc. e o que nós queríamos fazer era tentar fazer da Madeira também uma plataforma para cá virem coros internacionais cantar.”

A par de alguns patrocínios de empresas privadas, o Coro tem apoio da Direcção Regional da Cultura no valor de 7.000 euros anuais e da Câmara Municipal do Funchal no valor de 2.000. As restantes receitas são conseguidas através de actuações. A anterior direcção, disse, fez um “trabalho excelente” no saneamento financeiro do coro. “Quando a direcção do Paulo [Branco] entrou tinha uma dívida de mais de 22.000 euros, o que é imenso para um coro que tem poucas receitas, ele e a equipa fizeram um trabalho fantástico de saneamento. Claro que depois faltou a parte da dinâmica, de aparecer”.

O presidente da direcção tem consciência de que a visibilidade é importante para conseguir ir mais longe e valorizar o projecto fundado em 1971 no seio da antiga Academia de Música e Belas Artes da Madeira.

Actualmente o CCM é formado por 47 coralistas activos, divididos por quatro naipes, quase equilibrado em termos vozes masculinas e femininas. Outra das ambições de José Júlio é também conseguir mais elementos de forma a poder garantir sempre as actuações. “Nos últimos dois anos entraram menos coralistas do que nos últimos dois meses”, contou, dando conta da entrada de sete novos cantores, a maior parte homens. Outro motivo de orgulho é também a juventude do grupo. Cerca de 45% dos coralistas, revelou ainda, têm à volta dos 20 anos ou menos.

Na lista de coisas a fazer do novo presidente da direcção está investir num reportório não sacro. “Quero fazer espectáculos no Teatro, no Casino, quero levar o coro fora das igrejas e precisamos de voltar a ter um reportório de música de qualidade, mas não obrigatoriamente de música sacra”.

Hoje o programa acompanha a missa e a celebração dos 47 anos de existência. Além da solenização da eucaristia na Igreja do Colégio a partir das 16h30 - vai terminar com a ‘Ave Maria’ de Charles Gounod -, a celebração continua depois na sede, na Travessa das Capuchinhas, no Funchal, com um jantar para os actuais elementos e antigos coralistas.

Entre os próximos projectos, José Júlio destaca o convite da CMF, numa organização do Museu Henrique e Francisco Franco, para actuar na Capela da Boa Viagem a abrir a série de pequenos concertos a ter lugar na primeira sexta-feira de cada mês; o convite para actuar em Praga no evento internacional que decorre de 8 a 11 de Novembro, e a actuar em Outubro no Porto Santo.

O coro continua sob a direcção artística da maestrina Zélia Gomes.

De referir ainda que a sede está agora aberta ao longo do dia e com o bar a funcionar, informou, uma estratégia para aproximar as pessoas.