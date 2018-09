A Associação Hípica da Madeira promove, no próximo domingo, uma prova de hipismo denominada ‘Friend Forever’, que contará com a presença de cavaleiros oriundos do continente.

Este torneio contempla uma competição por equipas, integrando uma prova de ensino (a partir das 10h30) e outra de obstáculos (ao final da tarde), na qual irão participar os referidos cavaleiros continentais....