O despacho final do inquérito à queda da árvore do Monte, que provocou 13 mortos, deverá estar pronto em breve, já que a procuradora Isabel Dias “está a ultimar as diligências necessárias à sua conclusão”. A informação foi avançada ontem ao DIÁRIO pela coordenadora do Ministério Público Maria de Lurdes Correia. Será decidido se os três arguidos (Paulo Cafôfo, Idalina Perestrelo...