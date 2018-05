Casa do Povo de Santo António retoma tradição

As ‘Antoníadas’ tiveram a sua primeira edição em 1981, a partir do Grupo de Jovens Cristão de Santo António, em parceria com a Casa do Povo. Eram jogos tradicionais, jogos sem fronteiras que na década de 80 animavam a freguesia de Santo António. Durante longos anos, anualmente, as ‘Antoníadas’ realizavam-se no adro da igreja, onde sete jovens equipas, constituídas por ambos os sexos, disputavam jogos idealizados e criados pela organização. Na sua maioria, os jogos eram os mais diversos obstáculos, corridas, brincadeiras e desafios que animavam o largo número de populares que assistiam ao evento. Muitos dos jogos criados simbolizavam características únicas da freguesia, situações, jogos e momentos em que as pessoas se identificavam.

Todos os actuais elementos da direcção da Casa do Povo de Santo António, assim como todos os restantes elementos integrantes na organização deste grande evento, participaram nestes jogos como equipas e como elementos da organização.

Este foi um dos motivos que impulsionou a reactivação deste evento.

Sob a organização da Casa do Povo de Santo António e em parceria com a Junta de Santo António e o Clube de Futebol Andorinha, as ‘Antoníadas’ voltam a realizar-se, agora a 28 de Julho. O local escolhido foi o complexo desportivo do Clube Futebol Andorinha, onde se reúnem as melhores condições físicas e de segurança para o efeito.

Sete equipas convidadas pela organização, que nesta edição serão representações de diversas instituições da freguesia, irão ser desafiadas a participar nesta aventura. Os jogos, recreativos e culturais, serão também idealizados pela organização, de forma a manter as características das ‘Antoníadas’ dos anos 80. Diversão, criatividade e trabalho de equipa são os objectivos destas “olimpíadas” populares.