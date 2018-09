Casa do Pico das Pedras disponível a 25 euros por dia

A Casa de Abrigo do Pico das Pedras irá, brevemente, ficar disponível ao público para arrendamento, uma decisão que deverá ser tomada amanhã pelo Conselho de Governo.

Cada pessoa poderá usufruir do espaço durante três dias por ano, a 25 euros por dia, desde que faça a reserva prévia no Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). O valor do arrendamento é referente...