‘Casa da Luz’ recebe concerto de Primavera

O Museu da Electricidade da Madeira – Casa da Luz foi o palco escolhido pelo Orfeão Madeirense para a realização do seu concerto de Primavera. O espectáculo acontece já este sábado, dia 19 de Maio, pelas 19 horas, no auditório deste espaço cultural, situado no Funchal.

Do concerto, com entrada livre, farão parte interpretações do Coral Stimme e do Coro Sénior acompanhados a piano por João Caldeira e dirigidos pela maestrina Maria João Caires.

Com um grande percurso na indústria musical madeirense, o Orfeão Madeirense tem orgulho em se apresentar como o coro mais antigo da Região e um dos mais antigos do país. Com 99 anos de existência, o centenário desta formação musical será comemorado a 1 de Maio de 2019.

O trabalho do grupo divide-se em duas áreas complementares. São elas: os coros e a formação musical e artística, através da Academia Orpheus, onde oferecem aulas de piano, guitarra e canto, aulas de pintura a óleo em tela e artes decorativas. S.S.G.