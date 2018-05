Casa da Europa (quase) desaparece do mapa

Já foi uma das principais dinamizadoras dos ideais europeus na Madeira, mas hoje não tem actividade conhecida, com o espaço que quase sempre foi a sua sede encerrado, sem que os contactos telefónicos ou de correio electrónico estejam activos, a Casa da Europa na Madeira (CERNE), praticamente desapareceu do mapa, embora tenha deixado rasto. Aliás, reactivado pelo contacto do DIÁRIO.

Fundada em 27 de Setembro de 1990, como organização de direito privado e de utilidade pública, com o principal objectivo de “promover o ideal europeu através de acções de formação, difusão e debate de ideias na Região Autónoma da Madeira e junto das comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo”, só tinha rasto até Novembro do ano passado, altura em que foram promovidos os últimos cursos de formação, um de Informática de Gestão e outro sobre Segurança Informática, anunciados na página de facebook a 16 de Novembro de 2017. Estavam previstos ter início a 15 de Janeiro de 2018, mas mais nenhuma informação foi disponibilizada. Ontem, dois novos ‘posts’ foram colocados, após o nosso contacto.

Já na sede, situada no 3.º andar da n.º 57 da Rua Latino Coelho, e após tentativas de falar pelo telemóvel e por telefones indicados como contactos oficiais, inclusive pelo facebook da mesma e do seu presidente em exercício João Henrique Gonçalves, acabamos por conseguir as respostas pretendidas. De resto, encontramos as portas totalmente encerradas, mas com muito equipamento, uma sala de formação/auditório no rés-do-chão, computador, mesas, cadeiras, mapas, muppis, uma enorme quantidade de documentação e livros sobre a temática da Europa. Contudo, sem vivalma.

Contactados os ‘vizinhos’, fomos informados que há muito tempo que não há actividade naquele espaço e inclusive os responsáveis não são vistos. Com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, a denominada ‘Biblioteca de Assuntos Europeus’ é, hoje, um arquivo morto. No entanto, tanto os sites do Turismo da Madeira (visitmadeira), como da Cultura (cultura.madeira-edu.pt) ou ainda da Câmara Municipal do Funchal, que a inclui nas bibliotecas a visitar. Nenhuma destas instituições actualizou a informação.

Membros da European Network for Education and Training (EUNET), juntamente com os outros 77 membros de 25 países, a CERNE aderiu como membro fundador em 11 de Julho de 2004. Cerca de um ano depois, a 1 de Julho de 2005, o CERNE promove a criação da Federação Ibérica das Casas da Europa no Funchal, juntando a ALPOR-Casa da Europa de Lisboa e as congéneres de Madrid, Marbella e Torrevedra. A página de facebook desta federação também não tem actividade desde 21 de Novembro do ano passado.

Prova de vida

Em resposta ao DIÁRIO, João Henrique Gonçalves frisa que, “com a mudança do paradigma da comunicação e informação houve uma alteração substancial na forma de actuarmos”. E explica: “Somos contactados por alunos das escolas que nos procuram afim de darmos prospectos e outro material. Neste momento o único material que temos disponível são mapas da Europa que damos sempre que nos solicitam.”

O responsável reconhece que “o problema da CERNE, que continua a persistir é a questão financeira, que não é favorável no momento”, o que inviabiliza a participação em vários eventos, embora mantenha actividade em vídeo-conferências com as congéneres europeias. E conclui com mais três ‘provas de vida’. “Colaboramos com o Instituto Europeu da Madeira (em restruturação). Temos programado um Mestrado subordinado ao tema ‘O Futuro da Europa’ que está em preparação e com a Universidade Complutense de Madrid. Estamos a preparar um processo eleitoral interno. O candidato a presidente nestas eleições, devido a um problema pessoal (próprio) e que respeitamos foi adiado por uns meses”.

Actividade ao longo de quase três décadas

Considerada uma ONG (Organização Não-Governamental), a Casa da Europa na Madeira beneficiou ao longo destes seus 28 anos de existência de vários apoios da Região e do Estado, praticamente desde quando foi criada. Em 1994, por exemplo, recebeu cerca de 50 mil euros (moeda actual) “destinado a comparticipar a organização de um seminário para jornalistas europeus, de 21 a 25 de Setembro de 1994, na Madeira, que se apresentará como ‘Euro-Fórum dos Media Locais e Regionais’ ou perto de 20 mil euros para colaborar no mesmo projecto, em 1998, num seminário sobre “Que Europa após o Tratado de Amesterdão?”, e no mesmo ano, 25 mil euros provenientes da então Secretaria de Estado da Comunicação Social. Desde há vários anos que a CERNE instalou-se no Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt, sob tutela da Direcção Regional de Cultura, num edifício partilhado com outras associações.